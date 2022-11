Homem sofre tentativa de homicídio no bairro Mafuá, em Teresina

O sábado começou violento em Teresina. Nesta manhã (26), um homem ainda não identificado foi atingido por pelo menos quatro disparos de arma de fogo durante uma tentativa de homicídio ocorrida no bairro Mafuá, zona Norte da capital.



Policiais Militares do 1º Batalhão estiveram no local para colher as primeiras informações. Conforme o relatório de ocorrência, a vítima andava a pé por uma rua conhecida como "Papoco" quando foi abordada por dois homens. Os suspeitos já chegaram atirando e fugiram sem levar nada de valor material da vítima, o que aponta para a hipótese de que o crime tenha sido um acerto de contas.



Foto ilustrativa: Jailson Soares/O Dia

De acordo com a PM, a vítima tinha antecedentes criminais por pequenos furtos praticados na região do Mafuá. Ele foi socorrido e encaminhado por uma ambulância do SAMU para o Hospital de Urgências de Teresina (HUT). Os policiais fizeram diligências em busca dos suspeitos, mas até o momento nenhuma prisão relacionada ao caso foi efetuada.

