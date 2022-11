Fim de semana no Piauí registra cinco mortes e uma tentativa de homicídio

Em 72 horas, o Piauí registrou cinco mortes por disparos de arma de fogo. Os crimes ocorreram entre sexta-feira (18) e domingo (20), tanto na capital, Teresina, como no Litoral do Estado.



Os dois primeiros óbitos foram registrados em Luís Correia. Pai e filho foram mortos na sexta-feira (19) dentro de casa. As vítimas foram identificadas como Edinaldo de Araújo da Costa (42) e Miguel Araújo da Costa (15). Segundo a Polícia Militar, um veículo com cinco pessoas parou em frente à residência das vítimas. Os homens invadiram o imóvel e efetuaram os disparos. O jovem chegou a correr para se esconder no banheiro, mas foi perseguido e morto. Foram ouvidos pelo menos 20 tiros de arma de fogo.



O segundo homicídio também foi registrado na sexta, na cidade de Timon, no Maranhão. A vítima foi o DJ Thiago Black, morto durante uma festa de reggae no bairro Cidade Nova. Thiago Black morava na zona Norte de Teresina. Conforme a PM, os suspeitos, que ainda não tiveram as identidades divulgadas oficialmente, invadiram o local e efetuaram os disparos. Não há informações sobre a motivação do crime.



O terceiro homicídio foi registrado na madrugada do domingo (20). O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado no bairro Morro da Esperança, zona Norte de Teresina. O homem foi morto com disparos de arma de fogo.



No bairro Poti Velho, também na zona Norte de Teresina, um vendedor de caipirinhas foi assassinado com pelo menos três tiros. O homem era conhecido na região por vender bebidas em festas da região. Durante a ação, uma bala perdida atingiu uma pessoa que estava em um bar. A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital de Urgência de Teresina (HUT) e não se sabe seu estado de saúde.

Um homem sofreu uma tentativa de homicídio no bairro Bela Vista, zona Sul de Teresina. Segundo a Polícia, a vítima foi alvejada por um disparo de arma de fogo, socorrida e encaminhada ao HUT. Não se sabe o que teria motivado o crime e qual seu estado de saúde.

