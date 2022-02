Bebê desaparecido: polícia trabalha com hipótese de homicídio com ocultação de cadáver

O gerente de polícia especializada, da Polícia Civil do Piauí, o delegado Matheus Zanatta, informou ao Portalodia.com, na manhã desta sexta-feira (18), que a polícia trabalha com a hipótese de que o suposto sequestro do pequeno Wesley Carvalho Ferreira, de apenas um ano e nove meses, possa se configurar como outro tipo de crime. Segundo ele, não é descartada a possibilidade de que se trate de um homicídio com ocultação de cadáver.



“A Polícia Civil não descarta nenhuma hipótese. Ela trabalha até mesmo com a hipótese de homicídio com ocultação de cadáver. Para nós determinarmos uma hipótese vai depender do que for colhido durante as investigações”, afirmou.

Segundo o delegado, chamou a atenção o fato da família do bebê denunciar o crime mais de um mês depois do suposto sequestro. De acordo com os pais da criança, Wesley teria sido sequestrado por dois homens armados na Praça da Bandeira, no Centro de Teresina, no dia 29 de dezembro do ano passado. Contudo, o crime só foi registrado na polícia em fevereiro deste ano, por uma tia da criança.

“O pai da criança foi ouvido e confirma a versão, mas o que chama a atenção é que o boletim de ocorrência só foi feito depois de dois meses por uma tia da criança. No final de dezembro, quando ela foi supostamente sequestrada, a PM não foi chamada para atender a ocorrência”, destacou o gerente de polícia especializada.

Até o momento, a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), que está investigando o caso, já colheu depoimentos de familiares e vizinhos do casal. Uma perícia também foi feita no local onde os pais moravam com o bebê, em uma localidade no município de Altos. O inquérito sobre o caso deve ser finalizado no prazo de 30 dias.

Entenda o caso

Segundo familiares, o pequeno Wesley Carvalho Ferreira, de apenas um ano e nove meses, teria sido sequestrado por dois homens armados e encapuzados na Praça da Bandeira, no Centro de Teresina, no dia 29 de dezembro do ano passado. No entanto, a mãe da criança, uma dona de casa identificada como Ângela Valéria Ferreira Ferro, só procurou a polícia para denunciar o crime na última quarta-feira (09), segundo relatou a tia da criança em entrevista ao Portal O DIA.com. A tia da criança, disse que a mãe informou que os dois supostos sequestradores abordaram os pais na praça e pediram somente a criança. Em seguida, fugiram sem levar nenhum pertence.

