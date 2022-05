Bebê morre ao sofrer descarga elétrica em Domingos Mourão

Um bebê de apenas 11 meses de vida faleceu no município de Domingos Mourão, no Norte do Piauí, depois que sofreu uma descarga elétrica em um freezer. O caso foi registrado na comunidade Batalha, na zona rural do município, na quinta-feira (21/04).

Segundo a Polícia Militar de Domingos Mourão, a família relatou que o bebê havia tomado banho por volta das 15h e, ainda molhado, engatinhou até um freezer e tentou se apoiar. O eletrodoméstico estava com o fio desencapado e gerou a descarga elétrica no bebê.

Foto: Reprodução / PMDM

Familiares e populares ainda tentaram realizar manobras de reanimação e buscar socorro, mas o bebê já havia falecido. A caso chocou a comunidade.

A escola que a mãe e a avó do bebê estudavam emitiu nota de pesar pela fatalidade. “A U.E Maria Isaías de Jesus manifesta o mais profundo pesar pelo falecimento do filhinho de nossa aluna Gislene Viana Medeiros (2º ano “A” da noite) e também neto da aluna Francisdalva de Sousa Lima (2º ano “A” da noite) ocorrido hoje 21 de abril”, disse a nota.

