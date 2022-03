Cabeleireiro é assassinado durante tiroteio no bairro Lourival Parente

Um homem identificado como Igor da Silva de Sousa, que trabalhava como cabeleireiro, foi assassinado a tiros na porta de casa no bairro Lourival Parente, zona Sul de Teresina. O crime aconteceu por volta das 21 horas na Rua Marechal Hermes da Fonseca durante um tiroteio. Além da morte de Igor, um outro homem, identificado como Irlam Alves Bezerra, foi baleado na perna.



Leia também: Policial mata dois homens e fere outro após briga em bar na Zona Sudeste de Teresina

De acordo com o major Walter, comandante do 6º BPM, Igor e Irlam eram amigos e estavam conversando na porta de casa quando o tiroteio se iniciou. Irlam foi atingido de raspão e seu estado não era grave. Ele foi encaminhado para o HUT. Já Igor, que foi atingido no peito, morreu na hora.



Foto; Assis Fernandes/O Dia

“A viatura tática estava em ronda na área e recebeu o informe via sistema mobile onde estava acontecendo um tiroteio. Chegando ao local, tinha uma pessoa baleada e o outro veio a óbito no local. Foi chamada a perícia e o IML para fazer os procedimentos cabíveis. Os elementos fugiram em um veículo de cor vermelha e os populares não souberam identificar a marca”, explicou o major.

O caso foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que vai prosseguir com as investigações.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no