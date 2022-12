Cabeleireiro morto a tiros agenciava mulheres do tráfico e prostituição, diz Baretta

As primeiras investigações do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) apontam que o cabeleireiro Ricardo Bezerra, assassinado a tiros na noite desta terça-feira (13) no bairro Pedra Mole, zona Leste de Teresina, teria envolvimento com tráfico e prostituição. Um vídeo mostra o exato momento em que o cabeleireiro é assassinado.



Segundo o coordenador do DHPP, Francisco Costa, o Baretta, “o cabeleireiro fazia agenciamento de mulheres que tinha envolvimento com o tráfico na região para prostituição. Mas não era só isso, havia também o tráfico de drogas, mas isso será investigado pela delegacia competente”, disse.



(Foto: Redes sociais)

Baretta conta que Ricardo era conhecido na região como Ricardeth. Ainda não há informações se a vítima tinha passagens pela polícia e quem seriam os executores do crime.



O crime ocorreu às 18h26 próximo a um salão de beleza. Ricardo havia parado sua motocicleta para falar com um amigo quando um veículo de cor Vermelha parou ao lado da moto da vítima e de onde partiram diversos disparos. O cabeleireiro foi atingido com quatro disparos de arma de fogo e morreu no local. O amigo de Ricardo, que não teve a identidade revelada, também foi atingido. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital de Urgência de Teresina (HUT).



