Cabo da PM é preso por exigir dinheiro para devolver moto roubada ao proprietário

Um cabo da Polícia Militar identificado pelas iniciais S. de S.S foi preso em flagrante na manhã desta quinta-feira (24) por exigir dinheiro para devolver uma motocicleta roubada para o proprietário do veículo. A informação foi confirmada pelo delegado Tales Gomes, coordenador do Grupo de Repressão ao Crime Organizado (Greco), que comandou a diligência.



Foto: Divulgação/Polícia Civil

De acordo com o delegado, o dono da motocicleta entrou em contato com a Polícia Civil fazendo a denúncia de que estava sendo coagido pelo PM a pagar para ter seu veículo de volta. “Na manhã de hoje, o cabo PM entrou em contato com o proprietário da moto e passou a exigir dinheiro para devolver o veículo. É um cabo lotado no 6º BPM aqui de Teresina e que ingressou na corporação em 2011”, explicou Tales Gomes.

Na residência do PM, que fica no bairro Angelim, os policiais do GRECO localizaram a moto roubada e deram voz de prisão em flagrante ao cabo. Ele foi autuado por crime contra a administração pública e conduzido para a sede do Greco. A moto deverá ser restituída ao dono após os procedimentos legais.

