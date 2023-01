Câmera de segurança flagra atirador filmando execução de frentista na zona Sudeste

Um vídeo gravado por câmeras de segurança flagraram o exato momento em que o frentista Thiago da Silva Gomes, 27 anos, foi brutalmente assassinado com disparos de arma de fogo no bairro Parque Ideal, zona Sudeste de Teresina. Na gravação feita no dia do homicídio, em 15 de dezembro de 2022, é possível ver a perseguição à vítima e como agiram os atiradores.

Thiago da Silva Gomes trabalhava como frentista em um posto de gasolina na Avenida Joaquim Nelson e estava indo para casa acompanhado de um amigo quando foi abordado por quatro homens em duas motocicletas. No vídeo, a vítima perde o controle da motocicleta e cai em uma esquina. Em seguida, aparecem mais duas motocicletas, com dois homens em cada. Os atiradores descem e começam a disparar várias vezes contra Thiago.

Um deles estaciona a moto, saca a arma e começa a gravar um vídeo no celular. Ele se aproxima da vítima e dispara múltiplas vezes enquanto grava toda a ação. Os quatro homens estavam armados e todos disparam contra a vítima já caída no chão. Após os disparos, os acusados se evadem do local do crime.

Na época do crime, o delegado Bruno Ursulino, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), informou que a vítima foi atingida por 15 disparos de armas de fogo. A principal suspeita é de que o crime tenha sido motivado por disputa entre facções criminosas. Não há informações sobre a identidade dos homens que aparecem no vídeo efetuando os disparos.

