Frentista é assassinado com 15 tiros no bairro Parque Ideal, em Teresina

Um homem identificado como Thiago da Silva Gomes, 27 anos, foi assassinado com 15 disparos de arma de fogo quando saída do trabalho no bairro Parque Ideal, zona Sudeste de Teresina. Ele trabalhava como frentista em um posto de gasolina na Avenida Joaquim Nelson e estava indo para casa acompanhado de um amigo quando foi abordado por quatro homens em duas motocicletas.

De acordo com o delegado Bruno Ursulino, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Thiago ainda tentou fugir do local correndo, mas acabou caindo e sendo arrastado pelos suspeitos até a margem da avenida, onde foi brutalmente executado. Thiago tinha antecedentes criminais, mas a polícia acredita ser cedo demais para afirmar se seu assassinato está relacionado a algum tipo de vingança.



Foto: Assis Fernandes/O Dia

O crime, para o delegado Bruno, ficou claro que se tratou de uma execução. “O Thiago tem um processo registrado em 2018 em que ele aparece como suspeito de homicídio. É cedo ainda para falar em relação à questão de vingança, mas a gente vai apurar e é uma hipótese a ser considerada. A vítima foi atingida com 15 disparos de arma de fogo, o que nos leva a crer que com certeza o objetivo era tirar a vida dele”, explicou o delegado.



O delegado Bruno Ursulino vai presidir a investigação - Foto: Assis Fernandes/O Dia

O amigo de Thiago que testemunhou o assassinato não chegou a ser abordado pelos suspeitos e saiu ileso, uma vez que, segundo a polícia, ele não era o alvo dos suspeitos. A Polícia Civil está levantando informações do local onde o homicídio aconteceu e iniciando a perícia no material localizado na cena do crime além de começar a colher o relato de testemunhas.

“Todos os materiais recolhidos no local serão submetidos à perícia, mas por hora estamos no trabalho de levantamento de informações para chegar à autoria do crime e tirar esse pessoal de circulação o mais rápido possível”, finalizou o delegado Bruno Ursulino.

