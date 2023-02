Carnaval 2023: no Piauí, homicídios tiveram redução de 37% em comparação ao ano passado

Foi divulgado nesta quinta-feira (23) o Balanço Policial da Operação Carnaval 2023 no estado do Piauí. Segundo a Secretaria Estadual de Segurança Pública, foram registrados cinco homicídios no período de carnaval, o que representa uma redução de 37% desse tipo de crime se comparado ao ano passado.

(Foto: Jailson Soares/ODIA)

O comandante geral da Polícia Militar (PMPI), Coronel Scheiwann Lopes, explica que nenhuma destas mortes teve relação direta com as festas carnavalescas. “Os dados demonstram que tivemos mortes relacionadas ao tráfico de drogas, facções e o submundo do crime, mas não tivemos nenhum homicídio envolvido diretamente com a questão do carnaval. Sendo assim, o saldo é positivo, pois pudemos ver os blocos nas ruas e a presença da polícia possibilitou jovens, crianças e idosos curtirem o carnaval em família", aponta o coronel.

De acordo com o balanço, também foram realizadas 22 apreensões de armas de fogo, bem como foram lavrados 107 autos de prisão em flagrante. O delegado geral de Polícia Civil do Piauí, Luccy Keiko Leal, ressalta ainda que houve uma queda de 72% no roubo de celulares.

“Nós tivemos redução no número de assaltos, roubo de veículos e de agressões. Fizemos um planejamento forte para as principais cidades onde há um intenso carnaval, deslocamos efetivos e tudo isso resultou em um carnaval onde houve redução de criminalidade e a população sentiu a presença do estado”, comenta o delegado.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Edna Maciel/ O DIA TVIthyara Borges