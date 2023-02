PRF: Piauí registrou quatro mortes em acidentes durante o Carnaval

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou nesta quinta-feira (23) o balanço da Operação Carnaval, realizada entre os dias 17 e 22 de fevereiro, nas rodovias federais do Piauí. De acordo com a corporação, quatro pessoas morreram e sete ficaram feridas em acidentes ocorridos no estado durante o feriado prolongado. As mortes ocorreram nos municípios de Alegrete do Piauí (BR 316), Oeiras (BR 230), Corrente (BR 135) e Caraúbas do Piauí (BR 343).

Uma das vítimas fatais foi um homem de 36 anos, que veio a óbito na noite desta quarta-feira (22) após colidir em uma placa de sinalização na cidade de Oeiras, a 287 km de Teresina. De acordo com a PRF, o veículo conduzido pela vítima, um Fiat Linea, trafegava no sentido de Floriano a Oeiras quando colidiu com a placa de sinalização. A suspeita é de que o carro estava em alta velocidade, pois não havia marcas de frenagem no local do acidente. A vítima também estava sem cinto de segurança.



Em 2023, foram 21 acidentes registrados, um a mais do que no ano de 2022. Quanto ao número de acidentes graves, em 2022 foram 11, enquanto que em 2023 foram 6, uma redução de 45%. Em relação ao número de feridos, em 2022 foram 32, uma redução de 78% em relação ao ano de 2023, com 7 feridos.

Durante os seis dias de operação, dezenas de ocorrências foram atendidas, quase sempre associadas a irresponsabilidade dos condutores. Dos 2.244 motoristas submetidos ao teste de embriaguez, 67 haviam bebido antes de dirigir. Eles pagarão multa de R$ 2.934,70 e terão o direito de dirigir suspenso por um ano. Destes, 8 foram presos por apresentarem índice que caracteriza o crime de embriaguez ao volante. Em relação ao número de testes de alcoolemia, houve um aumento de 756% em relação ao mesmo período do ano passado.

Infrações de Trânsito

Foram lavrados ainda 152 autos de infração por ultrapassagem em local proibido, 262 autos pela não utilização de capacete, 93 pela não utilização de cinto de segurança e 25 autos pelo não uso do dispositivo de retenção para crianças ("cadeirinha").

Fiscalização com Radar Móvel

Principal fator do agravamento de acidentes em rodovias federais, o excesso de velocidade foi encarado como prioridade de fiscalização durante o Carnaval.

A fiscalização de excesso de velocidade foi realizada através de 25 pontos de fiscalização estáticos ao longo de todo o estado, totalizando com 67h de trabalhos.

Combate ao crime

Mesmo com o foco em segurança viária, ações da PRF em todo país causaram prejuízo ao crime organizado. No Piauí, foram apreendidas 2 armas de fogo e 20 munições, além de 3 veículos adulterados. Outros 5 veículos foram recuperados.

Ao total, 33 pessoas foram presas por crimes diversos, dentre elas 8 por embriaguez ao volante e 5 por outros crimes de trânsito. Além disso, 3 mandados de prisão foram cumpridos.

