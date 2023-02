Motorista morre após colidir em placa de sinalização na cidade de Oeiras

Um homem de 36 anos veio a óbito na noite desta quarta-feira (22) após colidir em uma placa de sinalização na cidade de Oeiras, a 287 km de Teresina.

Foto: Divulgação/PRF

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo conduzido pela vítima, um Fiat Linea, trafegava no sentido de Floriano a Oeiras quando colidiu com a placa de sinalização. A suspeita é de que o carro estava em alta velocidade, pois não havia marcas de frenagem no local do acidente.

Foto: Divulgação/PRF



Com o impacto, o airbag do carro chegou a ser acionado. Contudo, o motorista não usava o cinto de segurança no momento da colisão.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e constatou o óbito da vítima ainda no local do acidente. O corpo foi removido pelo Instituto de Medicina Legal (IML) de Floriano.