Motociclista é arremessado após colisão com carro na Avenida Miguel Rosa

Um motociclista – ainda não identificado – foi arremessado após colidir com um carro no início da tarde desta quarta-feira (22), na Avenida Miguel Rosa, na Zona Sul de Teresina.



Foto: Chico Gomes/ODIA

De acordo com testemunhas, o acidente aconteceu por volta das 13h no cruzamento da Avenida Miguel Rosa com a Rua Dr. Otto Tito. Um veículo modelo Fiesta – que vinha do sentido Hospital de Urgência de Teresina (HUT) colidiu contra a motocicleta que passava pela Avenida Miguel Rosa com destino ao Centro. Com a colisão, o motociclista foi arremessado e parte do seu veículo ficou destruído. O condutor do Fiesta - que também não teve a identidade revelada - saiu ileso. Ambos não quiseram gravar entrevista.

Em seguida, o Serviço Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou socorro à vítima, que foi levada para atendimento médico no HUT.

Testemunhas relataram ainda que na região acontecem constantes acidentes porque quem vem sentido Centro/Sul realiza, em horários de pico, o retorno no local – que é proibido.

A reportagem tentou contato com a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (Strans), mas não obteve retorno.

Com informações Chico Gomes