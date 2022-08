Carreta pega fogo após acidente em Dom Expedito Lopes

Uma carreta pegou fogo neste domingo (21/08) na BR 316, no município de Dom Expedito Lopes, no Sul do Piauí, ao se envolver em uma grave colisão com outro veículo de carga, informou a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

De acordo com os primeiros levantamentos da PRF, o acidente aconteceu depois que a carreta não conseguiu parar e colidiu contra outra carreta que seguia à frente. A batida foi o suficiente para o iniciou das chamas.

Foto: Divulgação / PRF

O fogo consumiu a cabine do motorista e o trecho da rodovia precisou ser fechado nos dois sentidos até que as chamam fossem controladas.

O motorista do veículo teve apenas ferimentos leves e foi atendido em uma unidade de saúde da região.

Com informações da PRF