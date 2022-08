PRF apreende 21 Kg de cocaína avaliada em mais de R$ 3 milhões em Picos

Policiais Rodoviários Federais apreenderam 21 Kg de cocaína durante uma vistoria de rotina a um carro de passeio na cidade de Picos. A abordagem foi feita na BR-316 na noite deste sábado (20). De acordo com a PRF, foram encontrados em um compartimento oculto no banco traseiro do veículo 20 invólucros contendo cloridrato de cocaína.



Foto: Divulgação/PRF-PI

Ao ser questionado pelos policiais sobre o material, o condutor do veículo informou que havia buscado a droga na cidade de Alexânia, em Goiás, e que levaria o entorpecente para Trevo do Assu, no Rio Grande do Norte. Pelo transporte da droga, o motorista receberia a quantia de R$ 5 mil. Aos policiais, o homem informou que era a primeira vez que transportava entorpecente, mas que já respondia a outro processo por associação ao tráfico.

A droga apreendida foi avaliada em mais de R$ 3,8 milhões. O motorista foi autuado pelo crime de tráfico de entorpecentes e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Picos.

Com informações da PRF-PI