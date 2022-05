Carro da Equatorial colide com carreta na BR 230, no Sul do Piauí

Um acidente entre uma carreta e um carro a serviço da Equatorial Piauí foi registrado nesta quinta-feira (28/04) na BR 230, nas proximidades do município de Nazaré do Piauí, no Sul do Estado. Com a colisão, o trânsito no local precisou de intervenção da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O Portal o Dia apurou que a carreta que transportava uma carga de cimento seguia no sentido contrário ao do carro da empresa de energia no momento que ocorreu a colisão lateral. O carro saiu da pista e a carreta chegou a descer o aterro da rodovia.

Foto: Reprodução / redes sociais

A Equatorial Piauí informou através de nota que o colaborador é terceirizado e sofreu ferimentos leves. O homem que não teve o novo divulgado foi levado para avaliação médica na cidade de Oeiras e passa bem. Já o motorista do veículo de carga saiu ileso do acidente.

A Equatorial Piauí informa que, na manhã desta quinta-feira (28), um veículo de uma empresa terceirizada se envolveu em um acidente na BR-230, próximo ao município de Nazaré do Piauí. O colaborador terceirizado foi encaminhado para avaliação médica na cidade de Oeiras, onde passa bem e segue em observação. A Concessionária ressalta que está prestando toda a assistência necessária ao funcionário e segue à disposição das autoridades para apurar a dinâmica do acidente.

