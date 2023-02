Carro usado por assaltantes que mataram estudante de medicina era roubado, diz polícia

A Polícia Civil, por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) já deu início às investigações a respeito do assassinato da estudante de medicina Flávia Cristina Wanzeler Sampaio, que foi atingida por três tiros durante uma tentativa de assalto na tarde de ontem (12) na Avenida Homero Castelo Branco, em Teresina. De acordo com a polícia, o veículo utilizado pelos criminosos, um Renault Kwid azul, era roubado e teria sido entregue aos criminosos através de outro assaltante.



A informação foi repassada nesta manhã pelo delegado Francisco Baretta, coordenador do Departamento de Homicídios. Ele acredita que os suspeitos também já tenham passagens anteriores pela polícia e ressaltou que a intenção aparente deles era subtrair o bem material da vítima e não necessariamente sua vida, o que caracteriza o crime de tentativa de roubo com consequente assassinato.

O delegado explica: “A investigação de latrocínio é diferente da investigação de homicídio porque o indivíduo vai atrás do bem material da vítima e não da vida dela. Temos três suspeitos e vamos prendê-los. Eles tiraram a vida de uma jovem e infelizmente não podemos trazê-la de volta, mas podemos dar esse consolo para a família de que este crime não ficará impune. A nossa equipe esteve no local momentos depois do ocorrido e já temos uma linha de investigação bem definida para chegar a estes criminosos”, disse Baretta.



O delegado Baretta deu detalhes do inquérito que foi aberto para investigar o caso - Foto: Assis Fernandes/O Dia

A polícia está colhendo imagens registradas por câmeras de segurança de estabelecimentos próximos ao local do crime para tentar traçar a rota de fuga dos suspeitos. A tentativa de assalto que culminou na morte de Flávia Cristina aconteceu na Avenida Homero Castelo Branco. Até o momento, a polícia já mapeou câmeras entre a Rua Alecrim e a Avenida Homero, e também nas proximidades da Rua Senador Arêa Leão.

Entenda o caso

Por volta das 17 horas da tarde deste domingo (12), a estudante de Medicina, Flávia Cristina Wanzeler Sampaio, 23 anos, foi assassinado durante uma tentativa de assalto ocorrida na Avenida Homero Castelo Branco, zona Leste de Teresina. Segundo o relatório da ocorrência divulgado pela Polícia Militar, a jovem estava de carro junto com o namorado quando foi abordada por três suspeitos em um veículo modelo Renault Kwid azul.

Flávia e o namorado teriam reagido à abordagem. De acordo com a polícia, o rapaz tentou correr e os criminosos atiraram pelo menos duas vezes. Flávia acabou sendo atingida por dois disparos: um na altura do ombro e outro no tórax. Os assaltantes fugiram em seguida. A estudante ainda chegou a ser socorrida e, mas não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois de dar entrada em um hospital particular na região.

O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios.



Flávia Cristina Wzneler foi assassinada em tentativa de assalto - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Velório e sepultamento

Flávia Cristina Wanzeler Sampaio está sendo velada em uma funerária na Avenida Miguel Rosa. No local, parentes e amigos prestam uma última à estudante. O cortejo para o enterro está previsto para sair por volta das 10h e o sepultamento deve ocorrer por volta das 11h no Cemitério Jardim da Ressurreição.

