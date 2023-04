Casal de idosos é feito refém e tem veículo roubado no interior do Piauí

Um casal de idosos viveu momentos de terror na tarde desta terça-feira (11), após ser feito de refém dentro de casa por um grupo de criminosos. O crime aconteceu no povoado José de Barros, zona rural da cidade de São Luís do Piauí.

De acordo com a Polícia Militar, um homem de iniciais G. F. C . M, de 21 anos foi preso minutos após o crime, suspeito de ter roubado o veículo pertencente ao casal de idosos. A guarnição que estava de serviço, recebeu um telefonema, por volta das 17 horas de ontem, informando sobre o assalto.

Além do preso, outros dois suspeitos teriam participado do crime e fizeram os idosos de reféns. Ainda segundo a PM, o bando roubou uma quantia em dinheiro não informada e um veículo modelo “D20” da Chevrolet, da cor branca, cabine dupla.

Foto: Divulgação

A PM havia recebido também a informação do trajeto percorrido pelo trio após o roubo. Os detalhes informados davam conta que os indivíduos ao sair do local, se direcionaram até a cidade de São João da Canabrava e, em seguida, teriam ido para Inhuma. Dois dos suspeitos estavam em uma moto, e o outro indivíduo estava dirigindo o veículo roubado.

Em posse dessas informações, os policiais saíram em busca dos suspeitos. Até que em um certo trecho da PI 227, que liga Inhuma a São José do Piauí, mais especificamente no povoado Curral Velho, a guarnição conseguiu avistar uma caminhonete idêntica a que havia sido roubada. Com isso, a PM alcançou o veículo, realizou uma vistoria no carro e abordou o homem.

Após a consulta veicular, foi constatado que a caminhonete era o veículo que havia sido subtraído do casal de idosos em São Luís do Piauí. Com isso, o homem capturado foi autuado e encaminhado para a Delegacia da cidade de Inhuma para os procedimentos cabíveis.