Caso Izadora Mourão: irmão e mãe acusados de matar advogada serão julgados amanhã

O jornalista João Paulo dos Santos Mourão e sua mãe, Maria Nerci dos Santos Mourão, sentarão no banco dos réus nesta quarta-feira (16) quando serão julgados pelo homicídio da advogada Izadora Santos Mourão, ocorrido em 13 de fevereiro de 2021, em Pedro II. Inicialmente, o julgamento havia sido marcado para o dia 15 de fevereiro, mas teve que ser adiado por conta do aumento dos casos de covid-19 e síndromes gripais entre os servidores do Tribunal de Justiça.

Leia também:

Caso Izadora Mourão: Irmão é preso suspeito de matar a advogada em Pedro II



Caso Izadora Mourão: familiares dizem estranhar tentativa de esconder armas do crime



Caso Izadora Mourão: Justiça decreta prisão domiciliar da mãe



Jornalista acusado de matar irmã tem pedido de prisão domiciliar negado



O julgamento de João Paulo e dona Maria Nerci acontece um ano e um mês após o crime. Segundo consta nos autos do processo, no dia 13 de fevereiro de 2021, por volta das 8h, os acusados, agindo de forma premeditada, teriam tirado a vida da advogada Izadora Santos Mourão utilizando-se de meio cruel com recurso que dificultou a defesa da vítima.



Izadora foi assassinada pelo irmão a facadas dentro de casa - Foto: Reprodução/Redes Sociais

João Paulo e Maria Nerci foram pronunciados por homicídio triplamente qualificado. “Destaca-se que os acusados atraíram a vítima para o quarto de João Paulo e lá efetivaram a conduta delituosa quando ela ainda estava dormindo, por meio de sete golpes de arma branca (faca) perpetrados na região do pescoço, tórax”, diz a peça.

Ainda de acordo com a perícia, todas as lesões teriam ocorrido quando Izadora ainda estava viva e em contexto envolvendo desentendimentos relacionados a divisão de bens componentes do espólio deixado pelo falecido pai da vítima. “Ao tempo da ação, os autores dificultaram a defesa da vítima, pois ela nunca imaginaria que seu irmão e sua mãe atentariam contra sua vida”, sustentou o Ministério Público.

João Paulo dos Santos Mourão e Maria Nerci dos Santos Mourão serão julgados por homicídio com três qualificadoras: motivo torpe, com emprego de meio insidioso ou cruel e por meio de traição, de emboscada ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima.



João Paulo e Maria Nerci serão julgados por homicídio triplamente qualificado - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Entenda o julgamento

O Tribunal de Justiça convocou 25 pessoas que vão compor o Conselho de Sentença do Júri Popular. Também foram intimados a comparecer pessoalmente os réus, João Paulo e Maria Nerci, seus defensores e as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa. Testemunhas e réus serão ouvidos pelo juiz e, ao final, o Conselho de Sentença decidirá se os dois serão condenados ou absolvidos pelo crime.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no