Caso Lucas: família de jovem desaparecido participa hoje (16) de manifestação em SP

A família do estudante Lucas Vinícius, desaparecido desde o dia 24 de abril após cair no Rio Poti , vai participar nesta sexta-feira, ás 10h, de uma manifestação para pedir justiça às vítimas de violência em todo o Brasil. O ato acontece na Avenida Paulista, em frente ao Museu de Arte de São Paulo (MASP). A manifestação será realizada pelo Núcleo de Apoio à Vítimas de Violência.

O momento deve reunir também parentes de outras vítimas de violência no Brasil, como o caso de Henry Borel, e também por outras pessoas ainda desaparecidas. Lucas completará 8 meses de desaparecimento no próximo dia 24. Ainda segundo a família, os peritos devem retornar ao Piauí nos próximos dias para continuar as investigações.

(Foto: Reprodução / Redes Sociais)

Relembre o caso

Lucas Vinícius, 24 anos, desapareceu na noite do dia 24 de abril. Segundo a namorada do jovem, Gabriela Vasconcelos, ele pulou no Rio Poti após descer do carro que ela dirigia. O Corpo de Bombeiros realizou buscas, mas não localizou o corpo. A família contesta a versão de Gabriela. Um corpo encontrado carbonizado próximo ao rodoanel de Teresina chegou a ser apontado como sendo de Lucas, porém, o exame de DNA apontou que não se tratava do estudante .

Advogado de Gabriela Vasconcelos diz que acusações são absurdas

Em vídeo divulgado nas redes sociais, o advogado de defesa da namorada de Lucas, Gabriela Vasconcelos, afirma que as acusações não são verdadeiras e que todos os esclarecimentos necessários já foram dados à família.

"Todos os esclarecimentos deste caso já foram prestados no inquérito policial. Tudo que foi questionado pelos pais do Lucas, já foi esclarecido e o inquérito segue. Algumas questões entendemos como absurdas, como dizer que Gabriela apagou as mensagens da conversa com Lucas. Isso é altamente descabido, pois não há a menor possibilidade dela ter apagado as mensagens", destaca o advogado.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no