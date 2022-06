Caso Lucas Vinícius: Família espera novos desdobramentos após perícia em celular

O resultado de uma perícia realizada no celular do estudante Lucas Vinícius, desaparecido desde o dia 24 e abril, em Teresina, deve trazer novos desdobramentos ao caso nos próximos dias. O celular foi apreendido pela polícia no bojo da investigação.

As novas informações colhidas no aparelho celular teria sido um dos motivos para o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) pedir a prorrogação do inquérito policial que investiga o desaparecimento de Lucas Vinícius. A família do jovem acredita que a perícia será capaz de elucidar o caso.

“O que a família espera é ter uma resposta da polícia, o encerramento do caso, para saber o que realmente aconteceu. Porque como a família no primeiro momento contestou a versão apresentada, ela espera que a polícia possa elucidar especialmente após a perícia nos telefones, nas localizações”, comenta o advogado da família, Thiago Tardelli.

O advogado analisa o pedido de prorrogação do inquérito como natural, para que haja novas diligências, mas cobrou intensificação dos trabalhos. “Temos uma família desesperada, que não tem um corpo, que não tem a finalização do caso. É uma família que não está conseguindo viver o próprio luto”, disse em entrevista à O Dia Tv.

Entenda o caso

Lucas Vinícius, 24 anos, desapareceu na noite do dia 24 de abril. Segundo a namorada do jovem, Gabriela Vasconcelos, ele pulou no Rio Poti após descer do carro que ela dirigia. O Corpo de Bombeiros realizou buscas, mas não localizou o corpo. A família contesta a versão de Gabriela. Um corpo encontrado carbonizado próximo ao rodoanel de Teresina chegou a ser apontado como sendo de Lucas, porém, o exame de DNA apontou que não se tratava do estudante .

