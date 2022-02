Caso Wana Sara: “Se houver culpado vai ser apurado”, diz delegado sobre inquérito

O delegado Paulo Gregório, titular da 5º Distrito Policial, que apura a morte da servidora Wana Sara Cavalcante Henrique, não descarta que ao final o inquérito aponte culpados pela morte da mulher que teve o carro arrastado por uma enxurrada e caiu em uma cratera que se formou na Avenida Homero Castelo Branco, em uma obra da galeria da zona Leste de Teresina na noite da última sexta-feira (04).

O delegado acompanhou os trabalhos de resgate do corpo localizado na manhã deste domingo (06) a poucos metros da galeria desembocar no Rio Poti, na zona Leste da capital. Ele explicou ao O DIA que o corpo estava intacto e em avançado estado de decomposição e que uma perícia foi realizada no local

O corpo de Wana Sara foi localizado na manhã deste domingo (06) - Foto Ithyara Borges / O DIA

O delegado antecipou que o inquérito deve apontar morte acidental, mas que culpados poderão surgir durante a investigação. “Aparentemente uma morte acidental e se houve culpado vai ser apurado no inquérito. Aparentemente uma morte por acidente”, comentou Paulo Gregório.

O corpo da servidora Wana Sara foi encontrado na manhã deste domingo pela equipes do Corpo de Bombeiros que trabalhavam nas buscas desde a madrugada do último sábado (05) após o carro que a mulher dirigia cair dentro da galeira. Ontem, o veículo foi localizado em um trecho localizado na Rua Eustáquio Portela, no bairro Jockey, mas o corpo não estava no interior do carro.

Uma perícia no veículo deve apontar ainda as circunstâncias da morte, se Wana Sara abriu o vidro do carro para tentar sair do veículo e buscar abrigo durante a enxurrada ou se o vidro quebrou e a vítima foi arrastada pela força da água. As conclusões da polícia devem ser apresentadas no prazo de 30 dias.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no