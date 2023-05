Chacina em Baixa Grande do Ribeiro: acusado de ser o mandante do crime é preso no DF

A Polícia Civil do Piauí, com apoio operacional da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado da Polícia Civil do Distrito Federal, prendeu na manhã de hoje (04) Jhon Lennon dos Santos Abreu, de 28 anos, acusado de ser mandante e um dos executores da chacina que vitimou quatro pessoas - três da mesma família - na cidade de Baixa Grande do Ribeiro, no final do mês de abril.

(Foto: Divulgação / PC)

O caso ocorreu na manhã do dia 23 de abril, quatro homens foram assassinados com vários disparos de arma de fogo dentro de uma residência, na Baixa Grande do Ribeiro, localizada na região Sul do Piauí. Entre os falecidos, estão um pai, seus dois filhos e um funcionário da família, que são proprietários de uma fazenda de soja no município.

As vítimas foram identificadas como Luiz Pedro Dalcin, de 61 anos, os filhos Luiz Antônio Dalcin, de 34 anos, e Gustavo Dalcin, de 36 anos, além do funcionário da família, Leonilton Sousa da Silva, de 33 anos. John Lennon tem passagens na polícia pelos crimes de homicídio e tráfico de drogas.

(Foto: Reprodução / Redes Sociais)

Os outros dois foragidos, Velton Avelino de Sousa (27 anos), vulgo "Bolinha" e Euton Marcos Santos Lira (26 anos), vulgo "Coca-cola", também possuem antecedentes criminais. Os policiais seguem na região até a captura dos demais acusados e pedem que qualquer denúncia ou informação que leve ao paradeiro dos acusados podem ser enviada aos canais: 190 (PM-PI), 86 9 9964-0647 (DRACO) ou pelo site http://portal.pi.gov.br/pc/denuncia-anonima/. As denúncias são mantidas sob total sigilo.

Euton Marcos Santos Lira e Velton Avelino de Sousa (Foto: Divulgação/Polícia Civil)



Motivação do crime

O delegado Lucy Keiko explicou que a rixa entre as vítimas e o mandante teve início quando o sogro de Lennon faleceu em uma propriedade da vítima. “O sogro de John Lennon foi há algum tempo atrás encontrado morto, possivelmente de causas naturais, na fazenda onde trabalhava. O caso na época causou revolta dos familiares pois alegam que houve negligência por parte dos empregadores”, explicou o delegado.



Confira o vídeo do momento da prisão:

Com informações da Polícia Civil

