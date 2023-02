Ciclista morre ao colidir com ônibus na BR-316, em Monsenhor Gil

Um ciclista de 43 anos veio a óbito após colidir em um ônibus na BR-316, entre as cidades de Demerval Lobão e Monsenhor Gil. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu por volta das 16h30 deste domingo (06).

Foto: Divulgação/PRF

A vítima transitava pelo acostamento da rodovia quando perdeu o controle da bicicleta e colidiu na dianteira de um ônibus de viagem. Com o impacto da colisão, o ciclista morreu na hora.

De acordo com a PRF, a falta de atenção de ciclista aliada ao fato dele transitar pelo acostamento foram as causas do acidente. Além disso, os condutores não guardaram a distância de segurança determinada pelas leis de trânsito.

O Instituto de Medicina Legal (IML) foi acionado para recolher o corpo da vítima. A perícia da Polícia Civil também foi acionada e esteve no local do acidente.