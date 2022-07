Cinco pessoas são presas e 10 armas são apreendidas no Sul do Piauí

A Polícia Civil do Piauí, por meio da Delegacia Regional de São Raimundo Nonato, cumpriu, neste final de semana, 12 mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão no município de Jurema, localizado no extremo sul do Piauí, a 600 km de Teresina.

Segundo informações do Tribunal de Justiça do Piauí, os mandados foram expedidos pelo juiz Robledo Moraes Peres de Almeida, da comarca de Caracol. Na operação foram apreendidas 10 armas de fogo, sendo sete espingardas e três revólveres; mais de 500 munições de diversos calibres e 13 quilos de chumbo, utilizados na fabricação de munição. Foto: Divulgação/TJ Além disso, foram detidas cinco pessoas. Destas, duas foram presas em virtude dos mandados de prisão e três pessoas presas em flagrante delito pela prática dos crimes de fabricação, comércio e de porte ilegal de arma de fogo, previstos no Estatuto do Desarmamento. A operação foi comandada pelo delegado Marcelo Barreto Bastos Filho, da Delegacia Regional da Polícia Civil de São Raimundo Nonato, e pelo capitão Igor Moreira Sousa, comandante da 3ª Companhia do 11º Batalhão de Polícia Militar.

