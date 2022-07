Homens invadem casa no Parque Universitário e matam duas pessoas

Dois homens ainda não identificados invadiram uma residência no bairro Parque Universitário, na zona Leste de Teresina, e mataram com cerca de 20 tiros duas pessoas. O crime aconteceu na tarde deste sábado (23). As vítimas foram identificadas como sendo Luan Rafael Sousa Muniz e Evandro dos Santos Brandão.



Foto: Assis Fernandes/O Dia

De acordo com o sargento Adão, do 5º BPM, os criminosos já chegaram de arma em punho e só teriam entrado na residência porque as vítimas, que estavam na calçada, correram para dentro. "Eram quatro homens e eles estavam usando capuz cobrindo o rosto, segundo relataram as testemunhas. Eles chegaram no carro, as vítimas correram para dentro de casa e eles foram atrás e atiraram", relatou o PM.

Populares acionaram uma ambulância do SAMU, mas quando o socorro chegou ao local, Evandro já havia morrido. Luan Rafael chegou a ser levado, mas acabou falecendo assim que deu entrada no HUT. Policiais do 5º BPM fazem diligências na região à procura dos suspeitos, mas até o momento nenhuma prisão foi efetuada.

