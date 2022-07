Homem sofre tentativa de homicídio no bairro Poti Velho, em Teresina

A Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de tentativa de homicídio registrada no final da manhã de hoje (23) no bairro Poti Velho, zona Norte de Teresina. Um homem identificado apenas como Caio foi atingido por vários disparos de arma de fogo enquanto transitava a pé pela Avenida João Isidoro França. Ele foi abordado por outros dois homens que chegaram em uma motocicleta e dispararam os tiros.



Foto ilustrativa: Arquivo O Dia

De acordo com o sargento Silva, do 9º BPM, Caio ainda chegou a correr para fugir dos criminosos, mas foi alcançado por eles e atingido pelos disparos no peito. "Acionaram uma ambulância e ele foi socorrido e levado para o HUT. Nossa equipe fez diligências aqui na região, mas não localizamos nenhum dos suspeitos até o momento, não. Só sabemos que eles perseguiram a vítima e que já chegaram na intenção aparente de matar ele", relata o sargento.

Até agora a polícia não soube informar o que teria motivado a tentativa de homicídio e o caso será encaminhado para a Polícia Civil.

