Colisão entre três ônibus deixa uma pessoa morta no Sul do Piauí

Foto: Divulgação/PRF

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima encontrava-se atrás de um ônibus parado na pista, que não tinha acostamento, e um segundo ônibus parou atrás do primeiro. Em seguida, um terceiro ônibus não conseguiu parar e colidiu na traseira do segundo veículo que, consequentemente, atropelou a vítima e colidiu na traseira do primeiro, saindo da pista.

Com a colisão, a pessoa que estava atrás do veículo veio a óbito e o condutor do segundo veículo sofreu uma lesão grave na perna. A polícia trabalha com a hipótese de que houve reação tardia ou ineficiente do condutor de terceiro ônibus, que não foi identificado.

Equipes da Polícia Civil de Corrente estiveram no local do acidente e o corpo foi recolhido pelo IML.