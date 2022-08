Tragédia familiar: delegado diz que cunhados já tinham histórico de desentendimento

A Polícia Civil, por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) vai abrir hoje (01) o inquérito para apurar o crime ocorrido em uma residência no bairro São Pedro, zona Sul de Teresina, no último sábado. Uma briga de família terminou em tragédia com três pessoas baleadas e duas delas mortas. Uma está em estado grave no hospital. A princípio, a confusão teria sido causada por causa do choro de uma criança, mas a polícia acredita que esse fato isolado não seria suficiente para desencadear uma tragédia.





Foto: Reprodução/Whatsapp

Em entrevista na manhã desta segunda-feira (01), o coordenador do DHPP, delegado Francisco Baretta, disse acreditar que a briga tenha sido motivada por causa de um desentendimento anterior entre os envolvidos e que o choro da criança tenha sido apenas o estopim.

"Todo ser humano é um homicida em potencial, basta aquela oportunidade. A gente viu aí duas pessoas esclarecidas que entraram em uma contenda, terminou nessa tragédia onde os dois vieram a óbito e tem uma terceira pessoa ferida. A gente acredita que deve haver assim um 'ranço' entre esses dois envolvidos, porque o choro de uma criança autista levar a todo esse imbróglio, eu não acredito nisso", disse Baretta.



O delegado Baretta informou que o inquérito será aberto hoje - Foto: Assis Fernandes/O Dia

Hoje, a polícia vai se debruçar sobre o relatório produzido pela perícia no local de crime e comparar o que foi coletado com os depoimentos que serão tomados. Após a conclusão do inquérito, o relatório de investigação será remetido ao Poder Judiciário para que o Ministério Público se manifeste.

Entenda o caso

Uma briga de família terminou com duas pessoas mortas e uma terceira gravemente ferida no bairro São Pedro, zona Sul de Teresina, no último sábado (30). A confusão teria iniciado por causa do choro de uma criança, filho de um homem identificado apenas como Felipe. O choro teria incomodado Daniel, que era instrutor de tiros e cunhado de Felipe. Ao ouvir a reclamação, Felipe teria atacado o cunhado com uma faca e Daniel teria revidado atirando em Felipe na região da perna. Após isso, os dois teriam entrado em luta corporal e Daniel acabou atingindo a babá da criança, que passava por perto na hora.

Daniel e Felipe faleceram após dar entrada no hospital e a mulher está ferida em estado grave, segundo a polícia, com a bala alojada na cabeça.

