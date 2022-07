Três pessoas são baleadas dentro de residência no bairro São Pedro

Três pessoas ainda não identificadas foram baleadas na manhã deste sábado (30), no bairro São Pedro, zona Sul de Teresina. O crime teria acontecido dentro de uma residência localizada nas proximidades da Rua Porto.

Foto: Reprodução

Até o momento não se tem informações sobre a identidade dos atiradores ou da motivação do crime. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas e estiveram no local prestando os primeiros socorros.



Segundo informações do tenente Moisés, do 1º Batalhão da Polícia Militar, as vítimas foram socorridas ainda com vida e encaminhadas ao Hospital de Urgências de Teresina.



A Polícia Militar está fazendo o isolamento do local. Uma equipe da perícia da Polícia Civil também foi acionada.

Aguarde mais informações.