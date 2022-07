Homem é executado com tiros na cabeça na região da Pedra Mole

Um homem identificado como Fernando do Nascimento Teixeira foi morto com disparos de arma de fogo na cabeça no bairro Cidade Jardim, região da Pedra Mole, zona Leste de Teresina. Segundo informações do major Oziel Sousa, do 5º Batalhão da Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 5h deste sábado (30).

Foto: Reprodução

De acordo com o major, os populares que acionaram a polícia informaram que ouviram cerca de quatro disparos de arma de fogo e, ao saírem de casa, avistaram a vítima já sem vida. "Eles não ouviram barulho de moto, nem de carro, pode ser que estivessem a pé, ou até mesmo esperando ele chegar em casa", informou.

Até o momento, não há informações sobre o envolvimento da vítima com facções criminosas que atuam na região. A Polícia Militar isolou o local até a chegada da perícia da Polícia Civil. O Instituto de Medicina Legal (IML) foi acionado para fazer o recolhimento do corpo. O caso deverá ser investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

