Op. Soldado do Morro: quatro integrantes de facções criminosas são presos em Teresina

A Polícia Civil está cumprindo uma série de mandados de prisão e de busca e apreensão na manhã desta quinta-feira (28) com o intuito de combater facções criminosas que atuam no Piauí, principalmente em Teresina. A Operação foi denominada de Soldado do Morro e mobiliza equipes do Grupo de Repressão ao Crime Organizado (Greco) e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Até o momento, quatro membros de facções foram preso na região do bairro Pedra Mole, zona Leste da capital.



Durante as primeiras diligências, a polícia apreendeu celulares, drogas, armas e uma quantia em dinheiro. Os presos estão sendo interrogados pelo Greco.





Aguarde mais informações.

