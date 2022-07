Homem é assassinado durante troca de tiros na Vila Meio Norte em Teresina

Uma troca de tiros terminou com um óbito na noite desta quarta-feira (06) na Vila Meio Norte, zona Leste de Teresina. Um homem identificado como Danilo Alves Cardoso, 34 anos, foi assassinado quando estava sentado na porta de casa. Segundo a polícia, ele foi surpreendido pelos disparos e chegou a ser socorrido por um vizinho, mas morreu após chegar ao hospital.



Quem dá mais detalhes é o capitão Sena, do 5º BPM, que atende à ocorrência. “Ele estava sentado numa cadeira próximo ao seu comércio quando os indivíduos chegaram atirando. A gente tem informações de que a vítima teria sido envolvido com o crime e achamos que foi acerto de contas. Um vizinho colocou ele no carro e trouxe para o hospital, mas ele morreu pouco depois de dar aqui na UPA”, relatou o PM.



Foto ilustrativa: Arquivo O Dia

O vizinho que socorreu Danilo o levou às pressas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Satélite, mas ele não resistiu aos ferimentos. Uma equipe do IML esteve no local e fez a remoção do corpo para perícia. A polícia não informou quantos tiros atingiram a vítima nem que tipo de arma teria sido usada no crime.

Foram feitas diligências na região da Vila Meio Norte, mas até o momento nenhuma prisão sobre o caso foi efetuada. A investigação ficará a cargo do Departamento de Homicídios.

