Corpo de homem é encontrado próximo a matagal no bairro Morros

A Polícia Militar foi acionada na manhã desta quinta-feira (27) para atender à ocorrência de um homicídio no bairro Morros, zona Leste de Teresina. É que populares localizaram o corpo de um homem próximo a um córrego em uma região de matagal. A vítima tem uma tatuagem no braço e apresentava sinais de agressão na cabeça.



Em conversa com o Portalodia.com, o capitão Elivan, do 5º BPM, explicou que o corpo se encontrava em estado de decomposição e que já estaria no local há ao menos três dias. “Um homem apareceu na hora em que chegamos informando que tem um amigo que está desaparecido desde a segunda-feira e que é morador da região. No entanto, não podemos afirmar que se trata dessa pessoa, porque isso só a perícia é que vai dizer. Orientamos ele a procurar o IML e comunicar o desaparecimento para tentar identificar o corpo”, relatou o capitão.

Ele acrescentou ainda que a vítima não apresentava lesões aparentes por arma branca ou por tiro, mas que tinha um ferimento na cabeça provavelmente causado por uma pedrada. A polícia apreendeu uma pedra que estava próxima ao corpo com manchas de sangue.

O caso foi encaminhado para a Polícia Civil e será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

