Polícia prende membros de facção e impede homicídio em Teresina

Dois indivíduos que integram facção criminosa em Teresina foram presos na manhã deste sábado (15) em uma operação do Departamento de Repressão e Atuação contra o Crime Organizado (DRACO). As prisões aconteceram na região da Vila Santo Afonso, na zona Norte. Na ocasião, os policiais conseguiram libertar uma pessoa que os suspeitos haviam sequestrado e impediram um homicídio. A informação é da Secretaria de Segurança Pública.



Leia também: Polícia prende membros de facções em operação contra o crime organizado em Teresina

A SSP não informou qual facção os suspeitos integram, mas disse que os dois faziam parte do chamado "tribunal do crime" e esperavam apenas uma sentença de morte do rival que haviam sequestrado para, então, poder executá-lo. A suposta vítima do sequestro acabou fugindo do local quando os policiais chegaram.



Foto: Divulgação/Polícia Civil

Com os criminosos, a polícia encontrou armas de fogo, munições e um simulacro. Na residência utilizada para cometimento de crimes de tráfico de drogas e sequestro, foi apreendida ainda uma grande quantidade de maconha, crack e cocaína. Os criminosos portavam ainda coletes à prova de bala, rádios comunicadores, máscara balaclava e celulares, que também foram apreendidos.

Os dois foram autuados e encaminhados para a sede do DRACO, onde foram ouvidos. De lá foram levados para a Central de Flagrantes para a tomada de procedimentos cabíveis.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no