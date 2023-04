Polícia prende membros de facções em operação contra o crime organizado em Teresina

A Polícia Civil, por meio do Departamento de Repressão às Ações Criminosas (Draco), deflagrou uma operação nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (05) para prender integrantes de facções criminosas que atuam em Teresina. Até o momento, foram cumpridos três mandados de prisão e cinco mandados de busca e apreensão. Os alvos foram localizados em residências na zona Sudeste da capital.

A ação conta com o apoio do Ministério Público Estadual e da Polícia Militar. Entre os crimes praticados pelos acusados, a polícia destaca que há assaltos e homicídio, além da associação criminosa. Durante os mandados, os policiais apreenderam uma arma de fogo e munições.



Foto: Divulgação/Polícia Civil

De acordo com o delegado Charles Pessoa, coordenador do Draco, os presos foram autuados e encaminhados para exame de corpo de delito no IML. De lá, serão remanejados para o sistema prisional. “Trata-se de uma ação continuada, ou seja, começa hoje, mas deverá se desdobrar em novas ações mais para frente, porque sabemos que o combate a essas facções é algo que não deve ser cessado até que a gente tenha uma real redução dos índices de criminalidade”, explicou o delegado Charles.

A polícia não informou a qual facção pertenciam os alvos presos na ação de hoje.

