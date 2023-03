Draco prende seis integrantes de facções criminosas e apreende armas em Teresina

O Departamento de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) prendeu, na manhã desta quinta-feira (30), seis integrantes de facções criminosas com atuação em Teresina. As prisões foram realizadas nos bairros Santa Maria da Codipi, Promorar, Dirceu, São Joaquim e Porto Alegre.

De acordo com o delegado Charles Pessoa, na ocasião do cumprimento dos mandados de busca e apreensão e prisão, foram apreendidos três armas, um simulacro, munições, entorpecentes, balança de precisão e outros itens utilizados no tráfico de drogas. Os presos nesta operação já possuem diversos antecedentes criminais. Um deles identificado como Evandro Oliveira da Silva, mais conhecido como Scooby Doo, possui mandado de prisão pelos crimes de roubo e extorsão, em decorrência de um fato ocorrido no dia 17 de fevereiro deste ano, na cidade de Amarante. "São pessoas que já vinham sendo investigadas pelo departamento. Um deles participou de um roubo que aconteceu em Amarante, então também fizemos essa operação de forma integrada", destaca o delegado.

Na ocasião, um empresário da referida cidade, teve sua residência invadida pelo suspeito e outros comparsas que roubaram objetos de valor, dentre relógios, joias, televisores, notebooks e celulares, além de obrigarem a vítima, mediante violência e grave ameaça, a realizar transferência bancária para conta de um terceiro.

Os outros presos, identificados pelas iniciais Wesllen Felipe de Araujo Barcelar, Francisco Da Cruz Oliveria da Silva, Douglas Luis da Silva Rocha e José Misael do Nascimento Lima foram trazidos para sede do DRACO, onde serão autuados em flagrante e, posteriormente, levados à Central de Flagrantes de Teresina-PI, onde ficam à disposição da Justiça.

A Polícia Civil pede ainda a colaboração da população para que denuncie qualquer crime que tenha conhecimento, para tanto disponibilizamos o seguintes canais de denúncia: Whatsapp: (86) 99964-0647 ou Instagram: @dracopcpi.

