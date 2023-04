Corpo encontrado em cova rasa na Vila do Avião é identificado pela polícia

O corpo encontrado na noite desta terça-feira (18), em um matagal na Vila do Avião, localizada na Zona Rural Leste de Teresina, foi identificado. Davi Albuquerque de Sousa Barros, de 22 anos, estava enterrado em uma cova rasa.

(Foto: Jailson Soares/ODIA)

De acordo com o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o corpo foi encontrado por um trabalhador que estava realizando serviços no local. O delegado Danúbio Dias explica que o jovem encontrado foi dado como desaparecido há alguns dias e que, após a remoção do corpo, que foi realizado pelo Corpo de Bombeiros, foi possível constatar a sua identidade.

Segundo informações preliminares, a mãe do jovem comentou que este é o segundo filho morto pela criminalidade. Davi Albuquerque desapareceu junto de outro jovem, que continua sendo procurado pelas autoridades.



O caso segue sendo investigado pelo DHPP.



Francisco Filho/O DIA TV

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no