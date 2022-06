Corpo de mulher é encontrado enterrado em cova rasa no São Joaquim

Policiais do 9º BPM estiveram na tarde de ontem (26) no bairro São Joaquim, zona Norte de Teresina, para atender a um chamado da população, que encontrou um corpo em avançado estado de decomposição enterrado em uma cova rasa no cruzamento das ruas Alfa com São Joaquim. A informação foi confirmada pelo Batalhão, que disse se tratar do corpo de uma mulher ainda não identificada.



Foto: Assis Fernandes/O Dia

De acordo com o capitão César, CPU do 9º BPM, o corpo foi desenterrado pela equipe e o Departamento de Homicídios foi acionado. "Nós isolamos a área e acionamos o Corpo de Bombeiros, que foi quem fez o desenterro do corpo. Acionamos a Homicídios e o IML, que vão iniciar a investigação para saber o que de fato aconteceu e identificar a vítima. Mas se trata de uma mulher. Não podemos precisar idade, porque o corpo já devia estar ali há dias e estava bem decomposto", explicou o capitão.

Policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estiveram no local com a perícia para examinar o corpo, mas não se sabe dizer ainda o que ocasionou a morte. A polícia trabalha com a possibilidade de execução dado às circunstâncias em que o corpo foi encontrado.

O corpo foi removido pelo IML e o caso seguirá sob investigação pela Polícia Civil.

