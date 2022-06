Jovem é morto a tiros por bandidos uniformizados na cidade de Piripiri

Um jovem de 21 anos, identificado como Victor Hugo de Sousa, foi morto com disparos de arma de fogo por volta de meio-dia desta sexta-feira (24), no bairro São João, cidade de Piripiri, localizada a 166 km de Teresina.

Foto: Reprodução

Segundo informações do sargento Domingos da Silva Sousa, da Força Tática de Piripiri, a vítima foi surpreendida por dois homens em uma motocicleta e os atiradores estariam uniformizados. "Eles estavam com roupa de firma, provavelmente como um disfarce. Efetuaram os disparos contra essa vítima e se evadiram do local", afirmou.

Foto: Reprodução

De acordo com o sargento, o jovem já havia sido vítima de outras duas tentativas de homicídio. Desta vez, Victor Hugo foi atingido pelos disparos, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do crime. A suspeita é de que o crime se trate de uma execução.

Até o momento, não há confirmação se a vítima possuía passagens pela Polícia. Policiais da Força Tática de Piripiri estão em diligências em busca dos suspeitos de terem cometido o homicídio.

O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil de Piripiri.