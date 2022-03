Corpo de professor piauiense desaparecido é encontrado carbonizado no DF

O corpo do professor de Inglês Denes Marlio Lima Neres, de 26 anos, foi encontrado no último sábado (05) na região do município de Planaltina de Goiás, no Entorno do Distrito Federal (DF). O professor era de Teresina e estava desaparecido desde o dia 1º de março. A informação foi confirmada pelo Sindicato dos Professores do Distrito Federal (Sinpro-DF).





O professor havia saído de casa na terça-feira de Carnaval para visitar parentes em Brazlândia (DF) e, desde então, não havia sido mais visto. O corpo da vítima foi encontrado carbonizado e a suspeita é de que tenha sido vítima de homicídio. Até o momento não há informações sobre os suspeitos de terem cometido o crime.

Denes morava em Teresina e, em dezembro de 2021, foi aprovado em um concurso público para ser professor temporário no Distrito Federal. Ele chegou a Goiás no final de fevereiro e começou a trabalhar no Centro de Ensino Médio 01 (Centrão) como professor de inglês.



Ainda de acordo com o sindicato de professores, a família conseguiu arrecadar o valor necessário para fazer o traslado do corpo de Denes para Teresina, onde moram os familiares.

Confira a nota na íntegra:

É com muita tristeza e pesar que o Sinpro-DF comunica o falecimento do professor Denes Marlio Lima Neres, vítima de assassinato. O educador foi visto pela última vez no dia primeiro de março, na região de Planaltina de Goiás, e desde então era procurado por amigos e familiares. De forma trágica, seu corpo foi encontrado carbonizado neste fim de semana, nas proximidades da mesma região.

A história de Denes se confunde com a de várias pessoas que deixam família e sua cidade natal em busca de melhores condições de vida. Apaixonado pelo magistério, o professor foi aprovado no último concurso para contrato temporário em Brasília. Deixou Teresina-PI, sua terra natal, e se mudou para a capital federal, onde começou a trabalhar no Centro de Ensino Médio 01 (Centrão) como professor de inglês. No início de março, saiu de casa para visitar alguns parentes em Brazlândia e desde então desapareceu.

Graças à ajuda de amigos, da comunidade escolar do Centrão e da categoria, familiares conseguiram arrecadar o valor necessário para fazer o traslado do corpo de Denes até Teresina, onde moram sua mãe e seus irmãos.

Em momentos como este, de dor e de tanta tristeza, o amor e o respeito podem ser demonstrados com a caridade. A diretoria do Sinpro lamenta que mais uma vida tenha sido ceifada de forma tão cruel, trágica e violenta, e se solidariza com amigos, familiares e companheiros(as) que perdem mais um idealista que tinha como sonho levar o amor, o conhecimento e a educação para as futuras gerações

