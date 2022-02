Corpo é encontrado com pés e mãos amarrados no bairro Bela Vista

O corpo de um homem não identificado foi encontrado em estado avançado de decomposição na tarde desta quarta-feira (23), no bairro Bela Vista, zona Sul de Teresina.

Foto: Jailson Soares/O Dia

Segundo informações do 6º Batalhão da Polícia Militar, o cadáver foi encontrado durante uma ronda na região. O corpo do homem estava com as mãos e os pés amarrados e possuía um maxilar quebrado.

"As mãos e os pés estavam amarrados, o que configura a prática de homicídio, possivelmente. O maxilar também estava quebrado, mas ainda não foi verificado nenhuma perfuração", afirmou o cabo Keydson, do 6º BPM.

Foto: Jailson Soares/O Dia



Até o momento não há informações sobre a identidade da vítima ou a motivação do homicídio.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e esteve no local colhendo informações que podem levar a elucidação do crime. O corpo deverá passar exame cadavérico para averiguar a causa da morte. O caso deverá ser investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).