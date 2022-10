Corpo em decomposição é encontrado na Avenida Presidente Kennedy, em Teresina

Um corpo em estado de decomposição foi encontrado por populares na tarde desta quarta-feira (26/10) em um terreno localizado na Avenida Presidente Kennedy, na zona Leste de Teresina. O corpo é de um homem ainda não identificado.

O delegado Genival Vilela explicou que a polícia foi acionada por moradores e iniciou o trabalho de investigação. Ele comentou que o corpo possui uma marca na região do pescoço, mas ainda não é possível identificar se é uma facada ou mesmo uma lesão causada por ação de animais.

Foto: Chico Filho / O Dia Tv

“Os peritos acreditam que o corpo esteja aqui há três dias. Sabemos que aqui é um lugar aberto, mas não sabemos se a pessoa veio espontaneamente ou trazia por alguém. Se foi assassinado ou se foi morte natural. Tem uma marca que o perito não sabe ainda se foi provocada por ação de animais ou se seria uma facada”, disse.

Populares disseram que no local funcionada um clube de evento. O proprietário do terreno recebeu uma notificação para que procedesse a limpeza do local. Os trabalhadores que atuavam no terreno perceberam urubus sobrevoando a área e logo em seguida localizaram o corpo.

