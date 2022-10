Presos quatro suspeitos de assassinar policial militar em Teresina

Foram presos no início da tarde desta quarta-feira (26/10) quatro dos cinco suspeitos de participação no assassinato do policial militar André Luiz de Freitas Castro . A maioria das prisões aconteceu na Vila São Raimundo, na zona Sudeste de Teresina, nas proximidades da nova sede do Tribunal de Justiça do Piauí.

Um primeiro suspeito do crime foi preso na Vila da Guia, na Sudeste de Teresina, e apontou o paradeiro dos demais envolvidos e o local que a arma levada do policial estava escondida. Uma operação que reuniu a Força Tarefa da Secretaria de Estado da Segurança e a Força Estadual de Segurança efetuaram as prisões.

Foto: Divulgação/ SSP

“Predemos um na Vila da Guia e ele foi apontando os demais e o local onde estavam escondidas as armas, na Vila São Raimundo. Esses indivíduos disseram até como mataram o policial de forma covarde. Fomos para confrontar, mas se entregaram. Cumprimos a lei”, revelou o major Audivam Nunes, coordenador da Força Tarefa.

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Scheiwann Lopes, afirmou que a arma do sargento e as utilizadas no crime foram localizadas. “Foram localizadas as armas com os indivíduos, provavelmente as armas que foram usadas no homicídio. A arma do sargento foi recuperada. Falta mais um suspeito que já foi identificado e é questão de horas (para ser preso)”, disse o coronel.

Foto: Divulgação/ SSP



Os suspeitos revelaram aos policias que trafegavam em duas motocicletas e resolveram abordar o policial para roubar a arma. Na ação criminosa, eles acabaram disparando com uma arma de fabricação caseira na cabeça do sargento André Luiz. A polícia confirmou que eles possuem passagens por vários crimes e já atuavam em assaltos na região do crime

O crime

O sargento André Luiz de Freitas Castro foi assassinado com um tiro na cabeça na madrugada desta quarta-feira (26) na Avenida dos Ipês, na zona Sudeste de Teresina. O crime foi registrado por volta de 1h da madrugada. O policial que era lotado no quartel do comando-geral da PM retornava do trabalho quando foi abordado pelos criminosos.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no