Corpus Christi: PRF registra 15 acidentes com três mortes nas rodovias do Piauí

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou, na manhã desta segunda-feira (20), o balanço da operação Corpus Christi nas rodovias do Piauí. A operação teve início na última quarta-feira (15) e finalizou neste domingo (19), com um total de 15 acidentes, sendo 4 graves, com três mortes. Os números apontam uma redução em relação ao mesmo feriado no ano passado, quando 17 acidentes e 4 mortes foram registradas.

Foto: Assis Fernandes/O Dia

O número de feridos também apresentou uma queda expressiva durante o período, caindo de 23 para 4, uma redução de mais de 80% em relação a 2021. Entre as rodovias com maior índice de acidentes com vítimas estão: a BR-343, com seis acidentes, três feridos e uma morte; a BR-316, com cinco acidentes e uma morte; e a BR-235, com um acidente e uma morte.

Um dos acidentes com vítima fatal ocorreu neste domingo (19), no KM-29 da BR-343, na cidade de Parnaíba, litoral do Piauí. A vítima era um homem de 25 anos que morreu após colidir frontalmente com um veículo modelo Ford Fiesta.

Outros dados

O balanço da PRF revela que, ao todo, foram 1.242 autuações, com 21 autuações por alcoolemia e 79 autuações por ultrapassagem. Durante o feriado, a PRF também prendeu 13 pessoas. Destas, duas foram detidas por embriaguez ao volante, seis pessoas por crimes de trânsito e dois mandados de prisão foram cumpridos.









