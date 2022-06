Criminosos atiram contra a casa do comandante da Guarda Municipal de Teresina

A residência do comandante da Guarda Municipal de Teresina (GCM), André Viana, foi alvo de tiros na noite da última terça-feira (31). A informação foi confirmada pela própria corporação por meio de nota. O caso já foi repassado para a Polícia Civil está sendo investigado pelo Grupo de Repressão ao Crime Organizado (Greco).



Os tiros foram disparados contra o portão da garagem da casa do comandante. Ninguém ficou ferido.

Em nota, A Guarda Municipal ressaltou que o caso se trata de intimidação e que, mesmo diante do episódio, reforça o compromisso com a sociedade para garantir a proteção do patrimônio público municipal e, consequentemente, da população, uma vez que a CGM atua também no patrulhamento preventivo por toda a cidade, coibindo a prática dos mais diversos crimes.

André Viana. (Foto: Aquivo O Dia)

No Parque Itararé, bandidos tentaram invadir casa da mãe de deputado

A residência do comandante da Guarda Municipal não foi a única que foi alvo da ação de criminosos na noite da terça-feira (31). A casa da mãe do deputado federal Fábio Abreu foi invadida por um trio de assaltantes. A ação foi impedida por um policial militar que é vizinho à residência e os suspeitos já foram presos.

Confira a nota da GCM na íntegra:

Na madrugada da última terça-feira (31), a residência do comandante da Guarda Civil Municipal de Teresina, André Viana, foi alvo de tiros. A ocorrência não deixou feridos.

O caso está sendo investigado pelo Grupo de Repressão ao Crime Organizado (Greco) para identificar e punir os autores.

Mesmo diante da possível tentativa de intimidação, o comando da GCM reforça o compromisso com a sociedade para garantir a proteção ao patrimônio público municipal e, consequentemente, da população, uma vez que a GCM também atua no patrulhamento preventivo por toda a cidade coibindo a prática dos mais diversos crimes.

