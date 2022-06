Suspeitos invadir residência da mãe de Fábio Abreu são presos em Teresina

Dois homens suspeitos de tentarem invadir a residência da mãe do deputado Fábio Abreu foram presos nesta quarta-feira (01), em Altos. O crime ocorreu na noite de ontem (31), enquanto os acusados faziam um arrastão no bairro Dirceu, zona Sudeste de Teresina.

De acordo com o Tenente-Coronel Galvão, diretor de inteligência da Polícia Militar do Piauí (PM-PI), as investigações foram iniciadas logo após a ocorrência do crime. Segundo ele, foi identificado um veículo roubado no município de Altos e uma equipe foi enviada até o local, onde constataram que o carro se encontrava com os autores do arrastão.



Os dois indivíduos foram encaminhados para a Central de Flagrantes de Teresina para os procedimentos necessários e o Tenente-Coronel informa ainda que os policiais estão em busca do terceiro criminoso envolvido no crime.



Entenda o caso

Bandidos armados tentaram invadir a residência da mãe do deputado federal Fábio Abreu enquanto faziam um arrastão no bairro Dirceu na noite desta terça-feira (31). A informação foi confirmada pelo 8º Batalhão de Polícia Militar, que atende à área e atendeu a ocorrência. De acordo com o relatório da PM, os suspeitos tentaram roubar a casa de um vizinho da mãe do deputado, que é policial militar. De lá, eles seguiram para a residência da mãe do parlamentar, onde tentaram roubar celulares e acabaram quebrando um aparelho de televisão na fuga.

O crime, segundo a polícia, foi praticado por três homens que circulavam pelo Parque Itararé em um carro de cor preta fazendo assaltos seguidos. A PM informou que os três já foram identificados e que teriam sido presos no começo de maio por assalto à mão armada, mas acabaram sendo soltos pouco depois.

De acordo com o relatório da PM, nenhum familiar de Fábio Abreu ficou ferido. Policiais da Força Tarefa da Secretaria de Segurança e do Batalhão da área fazem diligências para localizar os suspeitos, mas até o momento nenhuma prisão foi feita em relação ao caso.

