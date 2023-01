Dois homicídios são registrados em Teresina em menos de uma hora

O dia amanheceu violento em Teresina. Em um intervalo de uma hora, a Capital registrou dois homicídios, um na zona Norte e outro na zona Sul. A primeira morte ocorreu por volta de 5h da manhã, no Parque Brasil II, região da Santa Maria da Codipi. Segundo o 13º Batalhão da Polícia Militar, o corpo da vítima, identificada como Antônio Ezaú da Silva, de 36 anos, foi encontrado por populares, que acionaram a PM.

Leia também: PRF apreende 50 kg de maconha dentro de ônibus na cidade de Picos

Foto: Tony Silva/O Dia

De acordo com o 13º BPM, a vítima foi atingida por pelo menos dois disparos de arma de fogo em via pública. Os tiros atingiram a vítima na região das costas. Antônio Ezaú era morador da região do Parque Brasil e, de acordo com familiares, era usuário de entorpecentes, mas não tinha desavenças.

Até o momento não há informações sobre a identidade dos suspeitos de terem praticado o crime ou a motivação do homicídio.

Equipes da perícia da Polícia Civil estão no local colhendo evidências do crime. O corpo da vítima foi recolhido pelo Instituto de Medicina Legal (IML).

Já o segundo corpo foi encontrado por volta das 6h da manhã desta terça-feira (31), no povoado Salobro, zona Rural Sul de Teresina. De acordo com as informações do major Fábio Soares, subcomandante do BPRE, populares ouviram pelo menos sete disparos de arma de fogo por volta de 10h da noite de ontem.

De acordo com a perícia da Polícia Civil, o corpo apresenta cerca de seis perfurações e rigidez cadavérica, levantando a suspeita de que teria sido morta há mais de oito horas, corroborando os relatos da população.

A vítima não foi reconhecida por populares, o que leva a crer que o homem não era da região. Ele foi encontrado com uma faca na cintura, um isqueiro, além de uma bola de capa de fio de cobre. Todo o material encontrado foi recolhido e será analisado para avaliar a possível ligação com o crime.

O crime tem características de execução, mas ainda não informações sobre a identidade dos indivíduos suspeitos de envolvimento com a morte.

Ambos os casos deverão ser investigados pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).









É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no