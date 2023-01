PRF apreende 50 kg de maconha dentro de ônibus na cidade de Picos

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na manhã desta segunda-feira (30), cerca de 50 kg de maconha dentro de um ônibus fretado na BR-316, na cidade de Picos, a 327 km de Teresina. De acordo com a PRF, o ônibus transportava 15 passageiros e seguia de São Paulo com destino ao Ceará.

Durante a fiscalização no compartimento de bagagens do ônibus, a equipe encontrou nove invólucros contendo maconha e que eram transportados em uma das bagagens. Ao total, 50,850 Kg de maconha foram apreendidos. Com essa apreensão a organização criminosa deixa de lucrar cerca de R$ 110 mil.



Foto: Divulgação/PRF

Um casal de passageiros, marido e mulher, de 30 e 32 anos, respectivamente, proprietários da bagagem, assumiram a posse da droga. O homem informou que teria embarcado com o entorpecente em Campinas (SP) com destino a Fortaleza (CE). Segundo ele, receberia R$ 5 mil pelo transporte da droga, sendo que esse valor dividido entre ele e sua esposa, uma mulher de 32 anos.

O casal foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico e foi encaminhado para a delegacia da Polícia Civil de Picos, juntamente com a droga.

