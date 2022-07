Dono de bar é baleado por cliente na cidade de Jacobina do Piauí

O dono de um bar localizado no bairro Alto São Pedro, na cidade de Jacobina do Piauí, a 450 km de Teresina, foi ferido com disparos de arma de fogo durante uma briga na tarde desta sexta-feira (15). Segundo informações do 20º Batalhão da Polícia Militar, um homem de 44 anos, que não teve a identidade revelada, foi preso suspeito de ser o autor dos disparos.

Foto: Divulgação/PM

De acordo com a PM, os policiais foram acionados por volta das 13h20 para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio. Ao chegar no local da ocorrência, os policiais militares constataram que o dono do bar havia sido atingido por dois disparos de arma de fogo, sendo um no braço esquerdo e outro de raspão no tórax.

A Polícia Militar realizou diligências no sentido de localizar e prender o autor dos disparos, que era apontado como sendo um cliente do bar. O suspeito foi preso em uma estrada vicinal na região do Povoado Juazeiro do Secundo, zona rural de Jacobina do Piauí. O homem tentou fugir do bloqueio policial, mas foi interceptado e preso. Com ele, foram apreendidos dois revólveres calibre 38 e munições.

Foto: Divulgação/PM

Diante dos fatos, o suspeito foi preso em flagrante pelo crime de tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo, sendo conduzido a Delegacia de Polícia de Pio IX para as providências legais. Já a vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Regional de Paulistana para atendimento médico.

